Стилизация поискового поля (SearchControl) Яндекс.Карты

$100
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Требуется исполнитель, имеющий опыт работы с API Яндекс.Карт.

Задача стилизовать стандартный поисковый виджет SearchControl и выпадающий список подсказок http://joxi.ru/v29JLEYu30YMXA по заданному макету (http://dropmefiles.com/cWMZp).

6 лет назад
onllne
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
2 года назад