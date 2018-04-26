Правки/доработка сайта недвижимости на WordPress

1.Парсить гугл таблицу на наличие новых лидов. 2.Переносить эти лиды в формате имя и номер телефона в айфрейм форму(поля - имя, номер телефона) 3.Будет несколько гугл доксов, но везде один формат. 4.Айфрейм форм тоже несколько, но они похожие. Примеры ...