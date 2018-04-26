Правки/доработка сайта недвижимости на WordPress

$2000
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок170 просмотров
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Требуется внесение правок и доработка сайта по недвижимости 

1. Верстка – адаптивная (правки) натяжка (мало); 

2. Доработка функционала/оптимизация работы скриптов для более быстрой обработки данных; 

3. Интеграция с CRM (крон, выгрузка объектов ежедневная на сайт); 

и т.д 

WordPress
6 лет назад
dobie
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад