Интеграция API на сайт WP

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки157 просмотров
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Требуется интегрировать API поставщика на сайт интернет магазина сделанного на WordPress

Ссылка на API - api.quadro-stroy.com/index2.html

Срок, цена?

6 лет назад
kidcool23
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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