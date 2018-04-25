Сайт юридической фирмы

Разработать функцию создания виртуального хостинга с API ISPmanager PHP
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Здравствуйте
Требуется работа по созданию сайта
- многостраничник
- регистрация
- привязка к оплате
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