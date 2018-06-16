Доработать калькулятор на Ucalc

Веб-программированиеЗавершен2 заявки142 просмотра
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В процессе, конструирование калькулятора на сайте Ucalc для подсчета стоимости стекла, с учетом его заданной длины, ширины, стоимости кв.м., толщины материала и варианта обработки. 

Проблема: 

- необходимо написать формулу подсчитывающую стоимость обработки кромки с учетом выбранных пользователем параметров; 

Скриншот 1 - общий вид калькулятора

Скриншот 2 - требуемое решение

Скриншот 3 - сайт ucalc, область конструктора

Скриншот 4 - таблица переменных данных

6 лет назад
kremlev911
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
knight2007
Владимир 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Владимир, все сделал отлично, без лишних вопросов и "воды". Рекомендую.
Все отлично.