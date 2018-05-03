Opencart: решить головоломку с Simple Checkout

$20
Веб-программированиеЗавершен5 заявок206 просмотров
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Уважаемые разработчики,

есть задача по переносу модуля Simple Checkout (вер. сайта 1.5.5.1.2) с тестовой версии сайта на рабочую:

https://docs.google.com/document/d/1wYXcfuKdo0Y3N6nKx0s-eGoVG2_B-_GdgSzPYo-meRY/edit

Для специалиста, который хорошо знает Opencart.

OpenCart
6 лет назад
bobyakov
Илья 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
kur1977
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$20
1 день
Чрезвычайно квалифицированный в Опенкарте исполнитель. Сделал то, что до него не смогли реализовать двое "опытных" разработчиков. При этом, быстро, четко, без лишних вопросов. Приятно работать. Надеюсь на продолжение совместной работы.
Очень четкая постановка вопроса. Без лишней воды. Пришлось помимо задачи решить еще пару нюансов, что и было оплачено дополнительно без всяких вопросов и в срок. Рекомендую работать с Ильей. Разочарованы точно не будете.