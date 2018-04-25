Наполнить сайт на Wordpress, проверить соответствие макетам.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется наполнить сайт на Wordpress, 5 страниц, около 80 записей (у каждой записи – заголовок, пара предложений описания, в котором требуется автозамена символа перевода строки в тег br, несколько свойств, фотогалерея и иллюстрация), 10-15 рубрик. Все это на 2-х языках.  

В процессе наполнения требуется протестировать сайт, проверить соответствие верстки макетам PSD и составить список доработок. 

Что нужно сделать:  

- Наполнение для записей брать из макетов Adobe Photoshop; 

- Изображения рубрик также брать из PSD; 

- Галереи и изображения для записей будут предоставлены в отдельных папках;  

Требования:  

- Базовые знания HTML / CSS;  

- навыки работы с Wordpress (Slider Revolution, WPBakery Page Builder);  

- навыки работы с Adobe Photoshop. 

Без предоплат, оплата поэтапно или по факту 

Оставляйте скайп 

WordPressСайт на WordPress
6 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Допилить jQuery Autocomplete и сделать календарь на PHP

    $15

    1. jQuery Autocomplete – необходимо реализовать редирект на заданный URL, если: 1.1. Запрос полностью совпадает со значением из списка. 1.2. Выбрана подсказка из списка (уже реализовано). Также из подсказок нужно убрать URL. Смотрите картинку, чтобы было ясно.   2. Сделать ...

    PHPjQuery
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправить сайт на Opencart с сохранением сео позиций. сайт Pineapple7.

    Поправить сайт на Opencard с сохранением сео позиций. сайт [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FPineapple7.ru&amp;cc_key=]Pineapple7.ru[/url], чтоб был похож на [url=https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmegapxl.ru&amp;cc_key=]https://megapxl.ru[/url] / В Дальнейшем привязка к яндекс маркету. цена обсуждается.

    OpenCart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Консультация и настройка - Битрикс24

    $100

    нужна базовая консультация и базовая настройка Битрикс24 задача вылизать работу отдела продаж - юридические услуги - 50+ лидов в день (телефония(бинотел), почта(gmail), заявки с сайтов, мессенджеры, FB ) - 3 сотрудника в отделе продаж - внедрить описанный нами скрипт, воронку ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать модуль Коллекции на DLE

    Нужно доработать модуль коллекций для CMS DLE. Модуль представляет из себя дополнительные категории.  1) Переделать админку модуля под версию движка 12  2) Криво реализовано добавление / редактирование новостей в коллекции, не ищет новости с кавычками ( ). ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать бота в Discord

    Здравствуйте. Буду краток, нужно написать бота для discord канала,ниже распишу примерный функционал,что он должен уметь Думаю кто сталкивался с Discord - ом поймет что я имею в виду Бот должен иметь: 1) Собственную валюту,которую можно будет передавать,получать за общение, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интерактивная карта

    Нужно сделать карту интерактивной.  ТЗ тут:  [url=https://drive.google.com/open?id=1bQ7VBSl6xMlgrT3lz6gVUp9Ps0ylueiWe0xJL3RxIT0]drive.google.com/open?id=...[/url]  Скажите, на чем хотите реализовать карту? И есть ли у вас примеры?

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно разработать парсер с функцией фильтра

    http://bazarpnz.ru/transport/avtozapchasti_i_prinadlezhnosti/shiny_i_diski/ Значит для данного сайта, нужно разработать программу фильтр для упрощения поиска позиций. В нашем случае это шины. Раздел шины и диски Функционал фильтра: черный список номеров(отсеить постоянных перекупов) поиск в опредлеленном разделе (по диаметру шины, например R16) поиск по определенному размеру ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад