Наполнить сайт на Wordpress, проверить соответствие макетам.

Требуется наполнить сайт на Wordpress, 5 страниц, около 80 записей (у каждой записи – заголовок, пара предложений описания, в котором требуется автозамена символа перевода строки в тег br, несколько свойств, фотогалерея и иллюстрация), 10-15 рубрик. Все это на 2-х языках.

В процессе наполнения требуется протестировать сайт, проверить соответствие верстки макетам PSD и составить список доработок.

Что нужно сделать:

- Наполнение для записей брать из макетов Adobe Photoshop;

- Изображения рубрик также брать из PSD;

- Галереи и изображения для записей будут предоставлены в отдельных папках;

Требования:

- Базовые знания HTML / CSS;

- навыки работы с Wordpress (Slider Revolution, WPBakery Page Builder);

- навыки работы с Adobe Photoshop.

Без предоплат, оплата поэтапно или по факту

Оставляйте скайп