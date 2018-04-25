1. jQuery Autocomplete – необходимо реализовать редирект на заданный URL, если: 1.1. Запрос полностью совпадает со значением из списка. 1.2. Выбрана подсказка из списка (уже реализовано). Также из подсказок нужно убрать URL. Смотрите картинку, чтобы было ясно. 2. Сделать ...
Наполнить сайт на Wordpress, проверить соответствие макетам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется наполнить сайт на Wordpress, 5 страниц, около 80 записей (у каждой записи – заголовок, пара предложений описания, в котором требуется автозамена символа перевода строки в тег br, несколько свойств, фотогалерея и иллюстрация), 10-15 рубрик. Все это на 2-х языках.
В процессе наполнения требуется протестировать сайт, проверить соответствие верстки макетам PSD и составить список доработок.
Что нужно сделать:
- Наполнение для записей брать из макетов Adobe Photoshop;
- Изображения рубрик также брать из PSD;
- Галереи и изображения для записей будут предоставлены в отдельных папках;
Требования:
- Базовые знания HTML / CSS;
- навыки работы с Wordpress (Slider Revolution, WPBakery Page Builder);
- навыки работы с Adobe Photoshop.
Без предоплат, оплата поэтапно или по факту
Оставляйте скайп
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