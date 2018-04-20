Интерактивная карта

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка139 просмотров
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Нужно сделать карту интерактивной. 

ТЗ тут: 

drive.google.com/open?id=... 

Скажите, на чем хотите реализовать карту? И есть ли у вас примеры?

6 лет назад
Yatsko123321
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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