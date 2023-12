Специалист Google Analytics

Напишите вначале ответа "GA", чтобы отсеять ботов.

Я использую Content Experiment код отсюда:

https://developers.google.com/analytics/solutions/experiments-client-side#implement-send

Использую его в GTM как custom html.

Проблема в том, что у меня в 10 раз меньше экспериментальных сессий, чем обычных.

Я так понимаю, что дело может быть в том, что код с вариациями должен отрабатывать строго до кода GA.

С связи с этим нужна консультация:

1. Каким инструментом проверить порядок срабатывания кода Content Experiments и кода GA.

В GA debugger и GTM preview не могу это увидеть.

GTM preview

https://www.screencast.com/t/WrUFiZbiyv

GA debugger

https://www.screencast.com/t/038ly25o

2. Как достичь нужной последовательности?

В GTM уже настроено так, что код CE идет перед GA.

Triggering rules for Content Experiment script:

https://www.screencast.com/t/m0HZEwP4

В справке гугла написано

https://developers.google.com/analytics/solutions/experiments-client-side#implement-send

"If you can't guarantee the library load order or that a hit will be sent after the chooseVariation method is called, then you can send another hit to Google Analytics (for example a non-interaction event) to make sure the values are sent."

Имеет ли смысл добавить код события в код Content Experiments?

Например так:

