Специалист Google Analytics

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Напишите вначале ответа "GA", чтобы отсеять ботов.
Я использую Content Experiment код отсюда:
https://developers.google.com/analytics/solutions/experiments-client-side#implement-send
Использую его в GTM как custom html.
Проблема в том, что у меня в 10 раз меньше экспериментальных сессий, чем обычных.
Я так понимаю, что дело может быть в том, что код с вариациями должен отрабатывать строго до кода GA.
С связи с этим нужна консультация:
1. Каким инструментом проверить порядок срабатывания кода Content Experiments и кода GA.
В GA debugger и GTM preview не могу это увидеть.
GTM preview
https://www.screencast.com/t/WrUFiZbiyv
GA debugger
https://www.screencast.com/t/038ly25o
2. Как достичь нужной последовательности?
В GTM уже настроено так, что код CE идет перед GA.
Triggering rules for Content Experiment script:
https://www.screencast.com/t/m0HZEwP4
В справке гугла написано
https://developers.google.com/analytics/solutions/experiments-client-side#implement-send
"If you can't guarantee the library load order or that a hit will be sent after the chooseVariation method is called, then you can send another hit to Google Analytics (for example a non-interaction event) to make sure the values are sent."
Имеет ли смысл добавить код события в код Content Experiments?
Например так:
[code]
[/code]
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