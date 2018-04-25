Сделать скрипт на сайт - модуль на ВП

Всем привет, нужно сделать модуль на вп, что бы он работал таким образом.

1. Сайт донлоад тематики, сделан на ВП, нужно что бы к каждой записи можно было прекрепить файл на скачивание.

2. При загрузке файла, бралось расширение, размер, дата, и в виде параметров передовалось ссылке.

3. Основной домен сайта откуда будет качаться, что бы можно было поменять массово.

В итоге получается ссылка вида (Пример): домен который можно поменять.ru/index.php?file_name=filename&file_size=27

От вас сроки и цены.

С уважением Дмитрий