Сделать скрипт на сайт - модуль на ВП

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки176 просмотров
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Всем привет, нужно сделать модуль на вп, что бы он работал таким образом.

1. Сайт донлоад тематики, сделан на ВП, нужно что бы к каждой записи можно было прекрепить файл на скачивание.

2. При загрузке файла, бралось расширение, размер, дата, и в виде параметров передовалось ссылке.

3. Основной домен сайта откуда будет качаться, что бы можно было поменять массово.

В итоге получается ссылка вида (Пример): домен который можно поменять.ru/index.php?file_name=filename&file_size=27

От вас сроки и цены. 

С уважением Дмитрий

6 лет назад
Kulya15
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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