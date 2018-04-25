Ищу программиста yii-framework

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки159 просмотров
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Ищу программиста yii-framework для доработки функционала действующего сайта. Опыт работы с Framework не менее двух лет. Обязательно наличие свободного времени, так как в начале необходимо сделать большой объем работы, а дальше просто тех. поддержка. Бюджет оговаривается.

6 лет назад
guest_152464540771
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад