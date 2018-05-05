PHP и JS скрипт

Веб-программированиеЗавершен9 заявок255 просмотров
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Добрый день коллеги, 

Требуется сделать максимально оперативно скрипт-рулетки жребия. Есть объект на странице с анимацией, при нажатии на кнопку поступает команда крутится и объект должен случайно(рандомно) останавливаться либо на правую сторону, либо на левую сторону. 

Спасибо. 

PHP
6 лет назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
Jeka2
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$10
1 день
Все сделал, хорошо!
Да относительно неплохо