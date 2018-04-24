Бот-кликер через консоль под сайт dapubg.com

Необходимо доработать плагин в WP. ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1J3kYsd1hj5ckAK3m78y2cI02jwPU_9PYVZ4he1QPmg8/edit
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в разделе dapubg.com/#store, нужно что бы бот постоянно обновлял страницу, и что как только в этот раздел попадал определенный текст/картинка что бы он кликал на этот текст/картинку, и нажимал кнопку купить, все довольно просто
если описать порядок действий то это должно быть как-то так: обновляет страницу, если на странице не появился определений текст/картинка, то продолжает обновлять, если появился, то должно произойти нажатия на этот текст или картинку, ну и нажать после этого купить
выполнения должно происходить через код страницы - консоль
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