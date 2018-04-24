Выгрузить каталог марок японских автомобилей с сайта с определенными критериями в excel или My sql
Написать php скрипт для обновления остатков в магазине
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам нужен php скрипт, который будет запускаться по крону раз в сутки и производить обход папок с xml файлами(примеры файлов в приложении)
- eBazar
- Happy Gifts
- Oasis
- XINDAO
- Проект 111
Файлы большие, некоторые по 20-40 мб, важно грамотно написать скрипт, чтобы он успел отработать в отведенное для него время работы и не перегрузить сервер.
Важно учесть, что один из xml файлов идёт в 1 строку.
Пока простой хостинг. Если не получится, на простом хостинге будем брать VPS
Бюджет обсудим
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