Написать php скрипт для обновления остатков в магазине

$80
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок283 просмотра
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Нам нужен php скрипт, который будет запускаться по крону раз в сутки и производить обход папок с xml файлами(примеры файлов в приложении)

  • eBazar
  • Happy Gifts
  • Oasis
  • XINDAO
  • Проект 111
После обхода, в интернет-магазине должна обновиться информация по остаткам товаров в соответствии с данными в xml файлах.

Файлы большие, некоторые по 20-40 мб, важно грамотно написать скрипт, чтобы он успел отработать в отведенное для него время работы и не перегрузить сервер.

Важно учесть, что один из xml файлов идёт в 1 строку.

Пока простой хостинг. Если не получится, на простом хостинге будем брать VPS

Бюджет обсудим

PHP
6 лет назад
Moguta_cms
Александр 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад