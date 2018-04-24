Написать php скрипт для обновления остатков в магазине

Нам нужен php скрипт, который будет запускаться по крону раз в сутки и производить обход папок с xml файлами(примеры файлов в приложении)

eBazar

Happy Gifts

Oasis

XINDAO

Проект 111

После обхода, в интернет-магазине должна обновиться информация по остаткам товаров в соответствии с данными в xml файлах.

Файлы большие, некоторые по 20-40 мб, важно грамотно написать скрипт, чтобы он успел отработать в отведенное для него время работы и не перегрузить сервер.

Важно учесть, что один из xml файлов идёт в 1 строку.

Пока простой хостинг. Если не получится, на простом хостинге будем брать VPS

Бюджет обсудим