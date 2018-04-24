Добавит оплату на сайт

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Здравствуйте ! Я раньше покупал телеграмм бота для автопродаж товаров там оплата киви сейчас. Мне же нужно добавить ещё одну оплату это векскод и возможно ещё изипей .

6 лет назад
arturbaukin
Баукин 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва
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