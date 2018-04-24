Надо написать скрипт СБОРА БАЗЫ ФИРМ. При сборе должна быть возможность выбрать регион сбора (Удмуртия) Возможность выбора категории желательна (но не обязательна). Задачи: - заносим найденное в текущую базу эксель - при этом проверяем по ФИО руководителя (полное соответствие), наличию ...
Проверка работоспособности сайта на территории Казахстана
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[table]Добрый день.
Меня зовут Ольга, я представляю букмекерскую контору.
На данный момент мы готовимся к запуску проекта в Казахстане, именно поэтому мы ищем фрилансера, который сможет консультировать нас по всем возникшим вопросам, связанным с деятельностью букмекерских контор в Казахстане:
- проверка доступности нашего сайта из Казахстана
- проверка локальной валюты на нашем сайте
- помощь в адаптации личного кабинета и формы регистрации для игроков из Казахстана
- тестовые транзакции по существующим платежным системам
- проверка доставки смс при регистрации, смене пароля и т.д.
- приоритизация локальных видов спорта на сайте
- общая консультация по беттингу в Казахстане
Мы сможем сотрудничать, если Вы:
- гражданин Казахстана и носитель казахского языка
- имеете хороший опыт в букмекерской сфере
- разбираетесь в беттинге и в спорте
- уверенный пользователь ПК
- ответственный и коммуникабельный человек
Оплата по договоренности удобным для Вас способом.
Устные/письменные ответы на вопросы.
Пересылка принтскринов.
Возможна проверка перевода сайта и приложений.
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