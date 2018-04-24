Проверка работоспособности сайта на территории Казахстана

[table]Добрый день.

Меня зовут Ольга, я представляю букмекерскую контору.

На данный момент мы готовимся к запуску проекта в Казахстане, именно поэтому мы ищем фрилансера, который сможет консультировать нас по всем возникшим вопросам, связанным с деятельностью букмекерских контор в Казахстане:

- проверка доступности нашего сайта из Казахстана

- проверка локальной валюты на нашем сайте

- помощь в адаптации личного кабинета и формы регистрации для игроков из Казахстана

- тестовые транзакции по существующим платежным системам

- проверка доставки смс при регистрации, смене пароля и т.д.

- приоритизация локальных видов спорта на сайте

- общая консультация по беттингу в Казахстане

Мы сможем сотрудничать, если Вы:

- гражданин Казахстана и носитель казахского языка

- имеете хороший опыт в букмекерской сфере

- разбираетесь в беттинге и в спорте

- уверенный пользователь ПК

- ответственный и коммуникабельный человек

Оплата по договоренности удобным для Вас способом.

Устные/письменные ответы на вопросы.

Пересылка принтскринов.

Возможна проверка перевода сайта и приложений.