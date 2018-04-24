Проверка работоспособности сайта на территории Казахстана

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка115 просмотров
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[table]Добрый день. 

Меня зовут Ольга, я представляю букмекерскую контору. 

На данный момент мы готовимся к запуску проекта в Казахстане, именно поэтому мы ищем фрилансера, который сможет консультировать нас по всем возникшим вопросам, связанным с деятельностью букмекерских контор в Казахстане: 

- проверка доступности нашего сайта из Казахстана 

- проверка локальной валюты на нашем сайте 

- помощь в адаптации личного кабинета и формы регистрации для игроков из Казахстана 

- тестовые транзакции по существующим платежным системам 

- проверка доставки смс при регистрации, смене пароля и т.д.

- приоритизация локальных видов спорта на сайте

- общая консультация по беттингу в Казахстане

Мы сможем сотрудничать, если Вы: 

- гражданин Казахстана и носитель казахского языка 

- имеете хороший опыт в букмекерской сфере 

- разбираетесь в беттинге и в спорте 

- уверенный пользователь ПК 

- ответственный и коммуникабельный человек 

Оплата по договоренности удобным для Вас способом. 

Устные/письменные ответы на вопросы. 

Пересылка принтскринов. 

Возможна проверка перевода сайта и приложений.

6 лет назад
Olga_Krauklis
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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