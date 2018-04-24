Приветствую. Необходимо отредактировать тему Word Press для сайта ресторана с функцией интернет магазина есть заказ – доставка еды, резервация столика, шаблон уже установлен на хостинг Jino.ru namangale.com/ Что необходимо сделать : 1) Руссифицировать шаблон – тоесть все меню и ...
Скопировать функции телеграмм-бота 1в1 и сделать админку для него
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скопировать функции телеграмм-бота @kinomanbot 1в1 и сделать админку для него
Бот должен деражть очень большой трафик и не падать.
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