Скопировать функции телеграмм-бота 1в1 и сделать админку для него

[code]﻿[/code]Ребята подскажите почему не работает css ? Если я прописываю в коде вот так то все работает колесо загрузки крутится фото 1 А если вынести все в css таблицу то не работает [code].prof6 {position:absolute; bottom:170px; left:221px; z-index:2; display:none; } [/code]