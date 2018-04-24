Редактирование меню, структуры и наполнение сайта Word Press

Приветствую.

Необходимо отредактировать тему Word Press для сайта ресторана с функцией интернет магазина есть заказ – доставка еды, резервация столика, шаблон уже установлен на хостинг Jino.ru

namangale.com/

Что необходимо сделать :

1) Руссифицировать шаблон – тоесть все меню и контент страниц должны быть на русском, шрифты заменить на те что поддержывают кириллицу

2) Наполнить текстовым и графическим контентом , все материалы будут предоставлены

3) Изменить меню , тоесть в меню будет гораздо меньше разделов чем сейчас на текущем демо контенте , структура будет предоставлена.

4) Интернет модуль временно отключить, на первых этапах нужно заполнить только каталог меню не более 100 блюд и содержание о нас и контакты , некоторые ссылки на скачку пдф, функции интернет магазина планируем активировать в будущем , рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.

* – ищем человека на долгосрочное сотрудничество и или проектное, условия будем обсуждать индивидуально, работа напрямую с менеджментом ресторана.

Ищем ответственного и добросовестного исполнителя

Пожалуйста пишите свои предложения по стоимости работы, условиям и срокам, пишите Ваш скайп, жду ответов, Спасибо.