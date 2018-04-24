Сделать интеграцию api приложения "мои звонки"

$75
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка295 просмотров
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Интегрировать приложение "мои звонки" в CRM- систему INTRUM. Все необходимые данные для интеграции предоставим.

6 лет назад
ABT
35 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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