Продлить сертификаты от letsencrypt

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на сервере установлены сертификаты от letsencrypt

истекло 3 месяца и сайты перестали работать по https

нужно продлить сертификаты и дать команду для крона

прописано вот так в кроне и не работает

30 2 * * 1 /opt/letsencrypt/letsencrypt-auto renew >> /var/log/le-renew.log

35 2 * * 1 /usr/bin/systemctl reload nginx

6 лет назад
moder77
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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