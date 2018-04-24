Привести в порядок верстку и настроить pop-up форму на WP

Установлен модуль для вывода видео товара в карточке товара. Нужно доработать для шаблона Lightshop. Нужно чтобы был значок видео в списке дополнительных фото, под основным, а когда нажимаешь на него то поверх открывалось видео http://themegalore.in/new/product_option/index.php?route=product/product&product_id=40 как вот тут ОПЛАТА ...