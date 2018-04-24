Нужно поставить верстку на наше готовое решение Имеется верстка [url=https://yadi.sk/d/yd3NsszF3UbSP9]с[/url]кину в личку. Есть копия двига laravel 5.6. Функционал магазина простой: Главная Каталог + простой фильтр по цене и хар-кам товаров Карточка товара Корзина Инфо блоки статей и новостей Никаких оплат картами, компаний доставок, офисов ...
Привести в порядок верстку и настроить pop-up форму на WP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно привести в порядок верстку на десктопе и мобайл по пунктам тз, а также разобраться с формой заявки, она не выгружается в CRM.
Подробное ТЗ кандидату.
Детали в скайп
Без предоплат, оплата поэтапно либо по завершению
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