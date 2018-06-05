Установить готовую верстку интернет магазина на наш движек

Веб-программированиеЗавершен5 заявок210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно поставить верстку на наше готовое решение  

Имеется верстка скину в личку.  Есть копия двига laravel 5.6. 

Функционал магазина простой:  

Главная  

Каталог + простой фильтр по цене и хар-кам товаров  

Карточка товара  

Корзина  

Инфо блоки статей и новостей  

Никаких оплат картами, компаний доставок, офисов самовывоза и других интеграций не требуется!  

Просьба сразу обозначать примерный ценник от...  и сроки  

6 лет назад
petrova_eugenie
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранные исполнители
spendhunters
Александр 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$170
4 дня
Мне очень понравилось сотрудничать с Александром. Показал свою экспертность в программинге. Коммуникабельный исполнитель, внимательный и строгий). Прекрасно работает в команде. Проект выполнил на отлично. Обязательно обращусь еще. Рекомендую другим заказчикам. Большое спасибо Вам, Александр)
Качественное ТЗ. Своевременная оплата. Рекомендую!
niklomakin
Ломакин 
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$160
3 дня
Исполнитель взял проект в работу и пропал. По-началу отписывался - работа, якобы, идет и все гуд. Обещался со дня на день показать результат. Как итог прожгла на него 1,5 недели ожидания. Хорошо предоплату не взял. Не рекомендую исполнителя.
  • Похожие заказы

  • Руссификация доски обьявлений

    $20

    1. Руссифицировать базу "Регионы Города Районы - России" 2. Руссифицировать буза "Категории" 3. Руссифицировать фронт сайта 4. Руссифицировать кабинет юзера. Сайт написан на Laravel - поэтому знание этого фреймворка обязательно. Оплата по факту WMR, QIWI

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дополнить функционал скрипта

    $30

    Исправить ошибки после перехода на php 7.2 Написать класс вывода названий с иконкой из спрайта Подключить этот класс на страницах вывода названий Немного поправить логику работы одного класса Оплата по факту WMR, QIWI

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Вывести ( array ( внутри array) ) PHP

    Есть код  $cryptoData = array(                     'crypto_status'         =&gt; 1,                     'crypto_market'         =&gt; $crypto_market,                     'crypto_coin'           =&gt; $crypto_coin,                     'crypto_psale'          =&gt; $cryptoData[5] * 0,15,                     'crypto_buy_usd'        =&gt; $litecoin * $litecoin,                     'crypto_buy_btc'        =&gt; $litecoin,                     'crypto_vol'            =&gt; $crypto_vol,                     'crypto_label'          =&gt; 0,                     'crypto_sum_usd'        =&gt; $cryptoData[4] * $crypto_vol,                     'crypto_sum_bbtc'       =&gt; $crypto_vol * $litecoin,                     'crypto_time'           =&gt; 0,                     'crypto_sale_usd'       =&gt; $litecoin * $litecoin,                     'crypto_sale_btc'       =&gt; $litecoin,                     'crypto_sbtc'           =&gt; $litecoin * $litecoin,                     'crypto_profit_btc'     =&gt; $cryptoData[11] - $cryptoData[4],                     'crypto_fit_btc'        =&gt; $cryptoData[12] ...

    PHP
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на Drupal 8

    Ищем опытного программиста на доработку перспективного проекта. Drupal 8 по большей части используем как фреймворк, так как функционал сайта очень специфичный, необходимо решать нестандартные задачи. Проект находится на стадии стартапа, есть достаточно много накопившихся задач и ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Cделать интеграцию приложения "мои звонки" в CRM систему INTRUM

    $50

    https://www.intrumnet.com/wiki/API-17 https://www.moizvonki.ru/guide/api/ Используя эти api нужно написать интеграцию приложения в CRM, чтобы можно было совершать звонки с записью из CRM. Любые дополнительные данные предоставим при необходимости.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доделать большой сайт на Битрикс

    $600

    Необходимо доделать сайт на Битриксе. Начинал одинпрограммист - но он не справился с задачей. Задача объемная - нужно вникнуть в структуру сайта. востальном проблем не должно быть. Функционал сам по себе не сложный. ТЗ в приложении, оно ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад