niklomakin

Ломакин niklomakin

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Backend, Frontend, CMS, Боты

Разработка сложных проектов, решение нестандартных задач.

Исполнение сайтов на популярных CMS и фреймворках.

Telegram-боты и AI.

Отзывы заказчиков

petrova_eugenie
Евгения 
31 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$160
2 балла
7 лет назад
Установить готовую верстку интернет магазина на наш движек
Laravel
Исполнитель взял проект в работу и пропал. По-началу отписывался - работа, якобы, идет и все гуд. Обещался со дня на день показать результат. Как итог прожгла на него 1,5 недели ожидания. Хорошо предоплату не взял. Не рекомендую исполнителя.
esparce
Сергей 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
18 отзывов(-2)
$2
10 баллов
7 лет назад
Ошибка: You have an error in your SQL syntax
MySQLSQL
С задачей справился моментально, рекомендую.
Все прекрасно. Проблем никаких.
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