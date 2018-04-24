niklomakin

Backend, Frontend, CMS, Боты
Разработка сложных проектов, решение нестандартных задач.
Исполнение сайтов на популярных CMS и фреймворках.
Telegram-боты и AI.
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Отзывы заказчиков
$160
2 балла
7 лет назад
Laravel
Исполнитель взял проект в работу и пропал. По-началу отписывался - работа, якобы, идет и все гуд. Обещался со дня на день показать результат. Как итог прожгла на него 1,5 недели ожидания. Хорошо предоплату не взял. Не рекомендую исполнителя.
$2
10 баллов
7 лет назад
MySQLSQL
С задачей справился моментально, рекомендую.
Ответный отзыв
Все прекрасно. Проблем никаких.