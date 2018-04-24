niklomakin

Исполнитель взял проект в работу и пропал. По-началу отписывался - работа, якобы, идет и все гуд. Обещался со дня на день показать результат. Как итог прожгла на него 1,5 недели ожидания. Хорошо предоплату не взял. Не рекомендую исполнителя.