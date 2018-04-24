Ошибка: You have an error in your SQL syntax

$2
Веб-программированиеЗавершен2 заявки156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вот что выдает в консоли при отправке формы в базу. 

Ошибка: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Номер ошибки: 1064
INSERT INTO `crypto` SET crypto_status = '1', crypto_coin = 'awda', crypto_market = 'EXMO', crypto_psale = '1385.2035', crypto_buy_usd = '85279499.3961', crypto_buy_btc = '9234.69', crypto_vol = 'adwa', crypto_label = '0', crypto_sum_usd = '0', crypto_sum_bbtc = '0', crypto_time = '0', crypto_sale_usd = '85279499.3961', crypto_sale_btc = '9234.69', crypto_sbtc = '85279499.3961', crypto_fit_btc = '0', crypto_btc = '', crypto_profit_btc = '-85279499.3961', 

6 лет назад
esparce
Сергей 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
18 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
niklomakin
Ломакин 
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$2
1 день
С задачей справился моментально, рекомендую.
Все прекрасно. Проблем никаких.
  • Похожие заказы

  • Починить формы отправки заявки на сайте на битрикс

    Есть сайт на битрикс  с некоторым форм захвата не всегда приходят заявки (всего на сайте 5 страниц, на каждой по форме захвата).  Необходимо оперативно проверить все формы на сайте – разобраться в чем дело и сделать ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсинг данных с сайта на С#

    Необходимо на C# разработать утилиту, которая работала бы в сервисном режиме, и парсила бы информацию по лайв событию с заданной БК.  Парсинг данных для инфографики.  Передавать по матчу:  Id матча;  Название вида спорта;  Название чемпионата;  Название команды или ФИО игрока 1;  Название ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Продлить сертификаты от letsencrypt

    $5

    на сервере установлены сертификаты от letsencrypt истекло 3 месяца и сайты перестали работать по https нужно продлить сертификаты и дать команду для крона прописано вот так в кроне и не работает 30 2 * ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание личного кабинета пользователя

    Личныйкабинет представляет нашим клиентам-ЮЛ единый корпоративный портал – где клиент-ЮЛ имеет свою карточку с данными компании, может оплачивать услуги, может создать удаленный рабочий стол, войти в удаленный рабочий стол 24/7.Удаленныйрабочий стол – единое виртуальное пространство компании, где ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер сайта

    Спарсить нужно 1 раз.  Сколько будет стоить данная работа?Смысл такой, нужно всю продукцию с сайта [url=http://btsshop.ru/]http://btsshop.ru/[/url] скопировать на сайт [url=http://bts-mebel.ru/]http://bts-shop.ru/[/url] цены, атрибуты, опции, фото. Будем использовать CMS ocStore 2.3 шаблон [url=https://opencartforum.com/files/file/3412-luxury-adaptivnyy-universalnyy-shablon/]https://opencartforum.com/files/file/3412-luxury-adaptivnyy-universalnyy-shablon/[/url]Нужно ли дополнительно устанавливать какие-нибудь платные модули? Возможно вы предложите другие варианты реализации ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Привести в порядок верстку и настроить pop-up форму на WP

    Нужно привести в порядок верстку на десктопе и мобайл по пунктам тз, а также разобраться с формой заявки, она не выгружается в CRM.  Подробное ТЗ кандидату.  Детали в скайп Без предоплат,  оплата поэтапно либо по завершению

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать (настроить\дописать) PHP плагин для Wordpress

    Добрый день. Есть интернет магазин на woocommerce, на котором установлен плагин с возможность оплаты картами через яндекс деньги. Плагин отрабатывает не полностью: Процесс оплаты проходит вполне корректно. После оплаты, когда яндекс  отправляет ответ сайту что оплата прошла успешно, скрипт ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать модуль видео на opencart под шаблон

    Установлен модуль для вывода видео товара в карточке товара. Нужно доработать для шаблона Lightshop.  Нужно чтобы был значок видео в списке дополнительных фото, под основным, а когда нажимаешь на него то поверх открывалось видео http://themegalore.in/new/product_option/index.php?route=product/product&amp;product_id=40 как вот тут ОПЛАТА ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Подогнать форум XenForo под дизайн сайта

    На сайте online-kassa.ru есть форум. Сам сайт на WP, а форум на XenForo.  Задача – дизайн форума, функционал header и footer сделать как на оригинальном сайте.   Под дизайном подразумевается цвета, шрифты.  Нужно верстать и программировать Оплата поэтапно либо в ...

    Дизайн сайта
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад