Починить формы отправки заявки на сайте на битрикс

Необходимо на C# разработать утилиту, которая работала бы в сервисном режиме, и парсила бы информацию по лайв событию с заданной БК. Парсинг данных для инфографики. Передавать по матчу: Id матча; Название вида спорта; Название чемпионата; Название команды или ФИО игрока 1; Название ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на битрикс с некоторым форм захвата не всегда приходят заявки (всего на сайте 5 страниц, на каждой по форме захвата).
Необходимо оперативно проверить все формы на сайте – разобраться в чем дело и сделать так, чтобы все формы работали корректно, заявки отправлялись как в админку битрикс, так и на почту уходили. Проверить все формы.
надо сделать сегодня, там вообще часа на 2 работа (просто проверить все формы обратной связи, что все работает, если нет - починить, чтоб работало, дать обратную связь по тому в чем была собственно проблема), по оплате - рассчитываем на 300-400р. в целом. Если вас устраивает - можем приступить
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