Починить формы отправки заявки на сайте на битрикс

Есть сайт на битрикс с некоторым форм захвата не всегда приходят заявки (всего на сайте 5 страниц, на каждой по форме захвата).

Необходимо оперативно проверить все формы на сайте – разобраться в чем дело и сделать так, чтобы все формы работали корректно, заявки отправлялись как в админку битрикс, так и на почту уходили. Проверить все формы.

надо сделать сегодня, там вообще часа на 2 работа (просто проверить все формы обратной связи, что все работает, если нет - починить, чтоб работало, дать обратную связь по тому в чем была собственно проблема), по оплате - рассчитываем на 300-400р. в целом. Если вас устраивает - можем приступить

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