Парсинг данных с сайта на С#

Нужно поставить верстку на наше готовое решение Имеется верстка [url=https://yadi.sk/d/yd3NsszF3UbSP9]с[/url]кину в личку. Есть копия двига laravel 5.6. Функционал магазина простой: Главная Каталог + простой фильтр по цене и хар-кам товаров Карточка товара Корзина Инфо блоки статей и новостей Никаких оплат картами, компаний доставок, офисов ...
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Необходимо на C# разработать утилиту, которая работала бы в сервисном режиме, и парсила бы информацию по лайв событию с заданной БК.
Парсинг данных для инфографики.
Передавать по матчу:
Id матча;
Название вида спорта;
Название чемпионата;
Название команды или ФИО игрока 1;
Название команды или ФИО игрока2;
Дату и время начала матча;
Возможно, еще информация по матчу (будет уточняться по ходу выполнения задачи).
По событиям в матче (владение, опасный момент, штрафной удар и т.п.):
Id матча;
Время матча (если оно есть);
Добавочное время (если оно есть);
Общий счет партии/сета/периода;
Id события;
Наименование события;
Время события;
К кому относится событие;
Возможно, еще информация по событиям в матче (будет уточняться по ходу выполнения задачи).
Сохранять данные в виде XML или txt файла.
Парсинг видео;
Сохранить их на ресурсе (вариант ресурса хранения будет определен по ходу выполнения задачи).
Передавать потоком;
Учесть, что в случае разрыва связи с источником при повторном соединении передаются данные с момента разрыва связи (при возможности).
Учесть, что одновременно могут вестись (транслироваться) несколько матчей, т.о. парсинг должен быть реализован как многопоточный.
Учесть, что для подключения к источнику может потребоваться VPN и/или Proxy.
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