Парсинг данных с сайта на С#

Необходимо на C# разработать утилиту, которая работала бы в сервисном режиме, и парсила бы информацию по лайв событию с заданной БК.

Парсинг данных для инфографики.

Передавать по матчу:

Id матча;

Название вида спорта;

Название чемпионата;

Название команды или ФИО игрока 1;

Название команды или ФИО игрока2;

Дату и время начала матча;

Возможно, еще информация по матчу (будет уточняться по ходу выполнения задачи).

По событиям в матче (владение, опасный момент, штрафной удар и т.п.):

Id матча;

Время матча (если оно есть);

Добавочное время (если оно есть);

Общий счет партии/сета/периода;

Id события;

Наименование события;

Время события;

К кому относится событие;

Возможно, еще информация по событиям в матче (будет уточняться по ходу выполнения задачи).

Сохранять данные в виде XML или txt файла.

Парсинг видео;

Сохранить их на ресурсе (вариант ресурса хранения будет определен по ходу выполнения задачи).

Передавать потоком;

Учесть, что в случае разрыва связи с источником при повторном соединении передаются данные с момента разрыва связи (при возможности).

Учесть, что одновременно могут вестись (транслироваться) несколько матчей, т.о. парсинг должен быть реализован как многопоточный.

Учесть, что для подключения к источнику может потребоваться VPN и/или Proxy.

Оплата поэтапно или по факту ! Без предоплат!

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