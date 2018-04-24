Разработать и внедрить калькулятор на сайт на платформе Wordpress

Необходимо доделать сайт на Битриксе. Начинал одинпрограммист - но он не справился с задачей. Задача объемная - нужно вникнуть в структуру сайта. востальном проблем не должно быть. Функционал сам по себе не сложный. ТЗ в приложении, оно ...