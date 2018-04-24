Доработка интернет-магазина на Drupal 8

Ищем опытного программиста на доработку перспективного проекта. Drupal 8 по большей части используем как фреймворк, так как функционал сайта очень специфичный, необходимо решать нестандартные задачи.

Проект находится на стадии стартапа, есть достаточно много накопившихся задач и будет еще больше. Кандидата ищем на долгосрочное сотрудничество с перспективой роста почасовой ставки и опыта, вместе с темпом развития проекта.

Задачи:

Доработка функционала

Разработка новых модулей и функционала к существующим

Доработка верстки

Создание новых тем

PHP (ООП) - хорошее знание

MySQL - хорошее знание

Верстка HTML/CSS (Sass) - уверенное знание

jQuery/AJAX - уверенное знание

Drupal 8 - уверенное знание, понимание API

Linux/Git - умение пользоваться

Опыт работы с большими проектами на Drupal 8

Понимание и следование принципам SOLID

Понимание и умение применять паттерны программирования

В отклике указывайте почасовую ставку, кратко о вашем опыте и примеры работ или портфолио.