Доработка интернет-магазина на Drupal 8

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки155 просмотров
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Ищем опытного программиста на доработку перспективного проекта. Drupal 8 по большей части используем как фреймворк, так как функционал сайта очень специфичный, необходимо решать нестандартные задачи.

Проект находится на стадии стартапа, есть достаточно много накопившихся задач и будет еще больше. Кандидата ищем на долгосрочное сотрудничество с перспективой роста почасовой ставки и опыта, вместе с темпом развития проекта.

Задачи:

  • Доработка функционала
  • Разработка новых модулей и функционала к существующим
  • Доработка верстки
  • Создание новых тем
Требования:

  • PHP (ООП) - хорошее знание
  • MySQL - хорошее знание
  • Верстка HTML/CSS (Sass) - уверенное знание
  • jQuery/AJAX - уверенное знание
  • Drupal 8 - уверенное знание, понимание API
  • Linux/Git - умение пользоваться
Будет преимуществом:

  • Опыт работы с большими проектами на Drupal 8
  • Понимание и следование принципам SOLID
  • Понимание и умение применять паттерны программирования
В отклике указывайте почасовую ставку, кратко о вашем опыте и примеры работ или портфолио.
Drupal
6 лет назад
vmuz
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад