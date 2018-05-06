Настройка передачи данных из форм на php (framework kohana)

Нужно настроить передачу данных из форм на сайте: http://yniks.ru/. Только не всех форм, а на конкретных страницах услуг. Всего 4 страницы (найти эти 4 страницы можно здесь http://yniks.ru/service/). Настроить передачу данных нужно только из форм, которые находятся на каждой странице в ШАПКЕ.

Данные должны передаваться в соответствующий раздел в CMS и на email. Передача таких данных уже была настроена на сайте. Всё работает. Просто сделали новые страницы услуг, а верстальщики не дружат с коханой. Я к тому, что если вы разбираетесь, можно тупо скопировать уже настроенный функционал на новые формы (там даже поля почти одни и те же).