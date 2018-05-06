webarchie

Артур Коляда webarchie

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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0 из 5

Отзывы заказчиков

MaxSoul
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Внесение правок на сайте
Переделал косяки криворукого исполнителя. Быстро и чётко. Лойс и конечно рекомендация! :)
Хорошо поработали. Спасибо за задачу.
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MaxSoul
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Настройка передачи данных из форм на php (framework kohana)
PHP
Небольшая задача была решена быстро и качественно. При том, что искал достаточно редкого исполнителя, кто работает на php (framework kohana). Однозначно рекомендую!
Сделка прошла без всяких трудностей. Заказчик - хороший человек, который относится к исполнителю и его работе с уважением и пониманием. Рекомендую к сотрудничеству!
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andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
7 лет назад
JS простейший скрипт
JavaScript
Артур отлично справился с задачей, спасибо за помощь!
Сделка прошла незамедлительно и без трудностей. Спасибо!
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