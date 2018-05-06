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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
Переделал косяки криворукого исполнителя. Быстро и чётко. Лойс и конечно рекомендация! :)
Ответный отзыв
Хорошо поработали. Спасибо за задачу.
$20
10 баллов
7 лет назад
PHP
Небольшая задача была решена быстро и качественно. При том, что искал достаточно редкого исполнителя, кто работает на php (framework kohana). Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Сделка прошла без всяких трудностей. Заказчик - хороший человек, который относится к исполнителю и его работе с уважением и пониманием. Рекомендую к сотрудничеству!
$1
10 баллов
7 лет назад
JavaScript
Артур отлично справился с задачей, спасибо за помощь!
Ответный отзыв
Сделка прошла незамедлительно и без трудностей. Спасибо!