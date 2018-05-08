Внесение правок на сайте

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Веб-программированиеЗавершен2 заявки155 просмотров
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Сделать правки сайта yniks.ru согласно ТЗ

6 лет назад
MaxSoul
Максим 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
webarchie
29 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$20
1 день
Переделал косяки криворукого исполнителя. Быстро и чётко. Лойс и конечно рекомендация! :)
Хорошо поработали. Спасибо за задачу.