Онлайн-калькулятор на сайт (PHP, MySQL, JavaScript, Ajax) - доработкa

На php скрипт отправляется post запрос, но он не обрабатывается через $_POST (показываются пустые значения), а только через $HTTP_RAW_POST_DATA где результат запроса такой: {"language":"en","timeZone":"GMT+4","deviceId":"047B909C-8542-43D4-8FA6-EEE9242BA35E","internetType":"unreachable","versionOS":"11.3"} Нужно изменить строчки кода так, чтобы переданные значения в переменных можно было вывести, ...