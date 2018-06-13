Онлайн-калькулятор на сайт (PHP, MySQL, JavaScript, Ajax) - доработкa

$200
Веб-программированиеЗавершен5 заявок216 просмотров
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Необходимо доделать функционал калькулятора на сайт, полное ТЗ есть, работа разбивается на части, оплачивается по окончании проекта, все работы ведутся на сервере заказчика.

PHPJavascriptMySQLAjax
6 лет назад
yarit_pro
48 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
robin777
33 годаАрмения
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$200
30 дней
Все как и всегда четко и быстро, уложились в график и получили планируемый функционал! Рекомендую!
Отличнейший и профессиональный заказчик! Очень хорошо составленное ТЗ. Своевременная оплата в полном объеме. Рекомендую!!!