Нужны парсеры поисковой выдачи yahooб duckduckgo и google на php

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки319 просмотров
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Надо на чистом php (без ООП и фреймворков) написать парсеры (CURL) сниппетов с поисковой выдачи yahoo, google и duckduckgo с поддержкой прокси и rucaptcha.

Пишите адекватные цены, пожалуйста. Я прекрасно знаю, сколько может стоить такая задача.

PHP
6 лет назад
multi_tech
Кольцов 
45 летНидерланды
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад