Доработка JS накладки на плеер (оверрол)

Что есть:

- JS Код который размещается на нашем хосте

- Код который вызывает этот самый JS на веб сайте

Что делает JS:

- При клике на область JS запускает видеоролик. Область = див который обвалакивает видеоплеер на сайте

При завершении ролика накладка на область где его разместили закрывается и пользователь может продолжить работу с веб сайтом.

Что нужно:

1. Исправить визуальную часть как вызывается накладка с видео (покажу что хотим видеть )

2. Добавить возможность управлять уровнем громкости в JS ( что бы я мог задать громкость ролика с которым запускается видео)

3. Исправить баг с запуском . Почему то не всегда запускается накладку с видео

4. На просторах интернета не только мы пользуемся подобным решением и у некоторых ребят их накладка срабатывает первой, даже если нашу див-накладку в коде мы разместили выше . Нужно это тоже исправить.