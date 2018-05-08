Доработка JS накладки на плеер (оверрол)

Доработка, отладка и запуск вебсокетов сайт: cyber-duel.com на node.js
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Что есть:
- JS Код который размещается на нашем хосте
- Код который вызывает этот самый JS на веб сайте
Что делает JS:
- При клике на область JS запускает видеоролик. Область = див который обвалакивает видеоплеер на сайте
При завершении ролика накладка на область где его разместили закрывается и пользователь может продолжить работу с веб сайтом.
Что нужно:
1. Исправить визуальную часть как вызывается накладка с видео (покажу что хотим видеть )
2. Добавить возможность управлять уровнем громкости в JS ( что бы я мог задать громкость ролика с которым запускается видео)
3. Исправить баг с запуском . Почему то не всегда запускается накладку с видео
4. На просторах интернета не только мы пользуемся подобным решением и у некоторых ребят их накладка срабатывает первой, даже если нашу див-накладку в коде мы разместили выше . Нужно это тоже исправить.
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