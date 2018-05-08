Доработка JS накладки на плеер (оверрол)

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка160 просмотров
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Что есть:

- JS Код который размещается на нашем хосте

- Код который вызывает этот самый JS  на веб сайте 

Что делает JS:

- При клике на область JS запускает видеоролик. Область = див который обвалакивает видеоплеер на сайте 

При завершении ролика накладка на область где его разместили закрывается и пользователь может продолжить работу с веб сайтом. 

Что нужно:

1. Исправить визуальную часть как вызывается накладка с видео (покажу что хотим видеть )

2. Добавить возможность управлять уровнем громкости в JS ( что бы я мог задать громкость ролика с которым запускается видео)

3. Исправить баг с запуском . Почему то не всегда запускается накладку  с видео 

4. На просторах интернета не только мы пользуемся подобным решением и у некоторых ребят их накладка срабатывает первой, даже если нашу див-накладку в коде мы разместили выше . Нужно это тоже исправить. 

 

6 лет назад
devcad
Алекс 
35 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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