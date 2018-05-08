Поправить css плагина на странице http://nap.tw1.ru/ чтобы корректно отображался поиск объектов и сами объекты ниже поиска. Как здесь - http://www.nedvizhimost-spb.ru/

При нажатии на кнопку Поиск показываются результаты по фильтрам объектов. Сайт на wordpress