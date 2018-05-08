Сделать 11 доработок сайта на OpenCart

Доброго времени суток! Требуется написать парсер стен открытых и закрытых групп Facebook, работающий в обход API с использованием прокси. Есть ~10 групп, на стенах которых каждый день появляются 10-150 новых публикаций. Требуется регулярно проверять группы на ...
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Сайт chistka-kovrov.su
Подробности в приложенном файле ТЗ.
ТЗ написано грамотно. Ознакомьтесь с файлом с ТЗ.
Краткое его содержание:
1. Требуется провести редизайн шапки и обновить ее.
2. Требуется обновить футер сайта.
3. Требуется провести редизайн главной страницы сайта согласно прототипу.
4. Требуется создать страницу с калькулятором.
5. Доработать страницу контакты.
6. Очистка поля keywords для всего сайта
7. Разместить фавикон
8. Добавить Хлебные крошки
9. Настроить 301 редирек со страницы с /index.php на страницу без него
10. Написать правильную директиву для настройки 301
11. Решить проблему с дублями страниц
12. Настроить единый размер шрифт сайта по умолчанию
Если вы проявили интерес и хотите взять эту работу, то после начала нашего с вами диалога нужно будет ознакомиться с подробным ТЗ под каждым пунктом написать, сколько стоит каждая доработка и сколько по времени она займет.
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