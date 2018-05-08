Сделать 11 доработок сайта на OpenCart

Сайт chistka-kovrov.su

Подробности в приложенном файле ТЗ.

ТЗ написано грамотно. Ознакомьтесь с файлом с ТЗ.

Краткое его содержание:

1. Требуется провести редизайн шапки и обновить ее.

2. Требуется обновить футер сайта.

3. Требуется провести редизайн главной страницы сайта согласно прототипу.

4. Требуется создать страницу с калькулятором.

5. Доработать страницу контакты.

6. Очистка поля keywords для всего сайта

7. Разместить фавикон

8. Добавить Хлебные крошки

9. Настроить 301 редирек со страницы с /index.php на страницу без него

10. Написать правильную директиву для настройки 301

11. Решить проблему с дублями страниц

12. Настроить единый размер шрифт сайта по умолчанию

Если вы проявили интерес и хотите взять эту работу, то после начала нашего с вами диалога нужно будет ознакомиться с подробным ТЗ под каждым пунктом написать, сколько стоит каждая доработка и сколько по времени она займет.