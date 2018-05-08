Парсер стен закрытых групп facebook на php

Доброго времени суток!

Требуется написать парсер стен открытых и закрытых групп Facebook, работающий в обход API с использованием прокси. Есть ~10 групп, на стенах которых каждый день появляются 10-150 новых публикаций. Требуется регулярно проверять группы на наличие новых публикаций и парсить: имя автора, аватарку, ссылку на страницу автора, ссылку на публикацию, текст публикации, изображения, цену (если указана), заголовок (если указан).

Более подробное ТЗ по запросу. Пожалуйста, в отклике укажите, есть ли опыт работы с парсерами вообще (avito, vk) и с facebook в частности. А также ожидаемый бюджет. С уважением.