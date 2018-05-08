Добавить форму на лендинг ModX

$7
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки142 просмотра
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Добрый день! 

Требуется внести правки на лендинг craftap3.com (сделан на ModX) 

1. добавить всплывающую форму заказа для кнопок. 

Форма должна быть на белом фоне с серой рамкой. 

Верстку и поля (3шт) берем из формы снизу сайта (см скриншот prntscr.com/jepiq3

Фон формы делаем серого цвета, примерно так (см скриншот prntscr.com/jepix7

Кнопку отправки данных формы делаем вот такой (см скриншот prntscr.com/jepljt

2. заявки с форм должны уходить на почту 

Для каждой формы должна отличаться тема письма, например 

форма 1 – заголовок "заказ с формы 1" 

форма 2 – заголовок "заказ с формы 2" 

итд 

3. форму нужно повесить на кнопки на сайте. 

Для каждой кнопки форма должна быть разная, чтобы потом можно было корректно отследить 

конверсию через Яндекс Метрику и Google analytics 

Делаем форму для кнопок: 

- buy now (см скриншот prntscr.com/jepj8o

- get a price (см скриншот prntscr.com/jepjcs

- send enquiry (три кнопки, на каждую отдельную форму) (см скриншот prntscr.com/jepjg8

-форму под заголовком "Your beer deserves the best way of dispensing" (см скриншот prntscr.com/jepkxt

меняем на кнопку "Get Order" и при нажатии появляется всплыв форма. 

- форму sign up (см скриншот prntscr.com/jepktf) меняем на кнопку "Sign up" и при нажатии появляется всплыв форма. 

4. при отправке формы должно появляться сообщение об успешной отправке 

Нужно также показать где в админке редактировать почту прихода заявок, текст и тему письма.

MODX
6 лет назад
vape
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад