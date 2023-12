Добавить форму на лендинг ModX

Добрый день!

Требуется внести правки на лендинг craftap3.com (сделан на ModX)

1. добавить всплывающую форму заказа для кнопок.

Форма должна быть на белом фоне с серой рамкой.

Верстку и поля (3шт) берем из формы снизу сайта (см скриншот prntscr.com/jepiq3)

Фон формы делаем серого цвета, примерно так (см скриншот prntscr.com/jepix7)

Кнопку отправки данных формы делаем вот такой (см скриншот prntscr.com/jepljt)

2. заявки с форм должны уходить на почту

Для каждой формы должна отличаться тема письма, например

форма 1 – заголовок "заказ с формы 1"

форма 2 – заголовок "заказ с формы 2"

итд

3. форму нужно повесить на кнопки на сайте.

Для каждой кнопки форма должна быть разная, чтобы потом можно было корректно отследить

конверсию через Яндекс Метрику и Google analytics

Делаем форму для кнопок:

- buy now (см скриншот prntscr.com/jepj8o)

- get a price (см скриншот prntscr.com/jepjcs)

- send enquiry (три кнопки, на каждую отдельную форму) (см скриншот prntscr.com/jepjg8)

-форму под заголовком "Your beer deserves the best way of dispensing" (см скриншот prntscr.com/jepkxt)

меняем на кнопку "Get Order" и при нажатии появляется всплыв форма.

- форму sign up (см скриншот prntscr.com/jepktf) меняем на кнопку "Sign up" и при нажатии появляется всплыв форма.

4. при отправке формы должно появляться сообщение об успешной отправке

Нужно также показать где в админке редактировать почту прихода заявок, текст и тему письма.