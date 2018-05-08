Добавить форму на лендинг ModX

Нужен встроенный чат для сайта РНР +AJAX
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется внести правки на лендинг craftap3.com (сделан на ModX)
1. добавить всплывающую форму заказа для кнопок.
Форма должна быть на белом фоне с серой рамкой.
Верстку и поля (3шт) берем из формы снизу сайта (см скриншот prntscr.com/jepiq3)
Фон формы делаем серого цвета, примерно так (см скриншот prntscr.com/jepix7)
Кнопку отправки данных формы делаем вот такой (см скриншот prntscr.com/jepljt)
2. заявки с форм должны уходить на почту
Для каждой формы должна отличаться тема письма, например
форма 1 – заголовок "заказ с формы 1"
форма 2 – заголовок "заказ с формы 2"
итд
3. форму нужно повесить на кнопки на сайте.
Для каждой кнопки форма должна быть разная, чтобы потом можно было корректно отследить
конверсию через Яндекс Метрику и Google analytics
Делаем форму для кнопок:
- buy now (см скриншот prntscr.com/jepj8o)
- get a price (см скриншот prntscr.com/jepjcs)
- send enquiry (три кнопки, на каждую отдельную форму) (см скриншот prntscr.com/jepjg8)
-форму под заголовком "Your beer deserves the best way of dispensing" (см скриншот prntscr.com/jepkxt)
меняем на кнопку "Get Order" и при нажатии появляется всплыв форма.
- форму sign up (см скриншот prntscr.com/jepktf) меняем на кнопку "Sign up" и при нажатии появляется всплыв форма.
4. при отправке формы должно появляться сообщение об успешной отправке
Нужно также показать где в админке редактировать почту прихода заявок, текст и тему письма.
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