Поправить сайт на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок137 просмотров
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Подробное описаниеСайт: http://spetsservice.dtl-company.ru/Криво отображаются внутренние страницы, например, при переходе из выпадающих пунктов верхнего меню. Нужно сделать, чтобы информационные страницы выводились без слайдера с видео и нормальным шрифтом. Шаблон платный, Bootstrap

WordPressСайт на WordPress
6 лет назад
guest_15237919463149
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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