Поправить сайт на WordPress

Есть сайт с админкой на руби, уже сделано достаточно много функционала в нем. Он разделен на 3 части, нужно доделать одну из них. Есть несколько задач, которые нужно сделать. В кратце описание проекта: Используемые программные средства Ruby 2.3.1 Rails 4.2 MongoDB Redis На ...