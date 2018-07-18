Доработка сайта

Веб-программированиеЗавершен2 заявки233 просмотра
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Здравствуйте!

Есть сайт teh-skk.ru 

Данный сайт , предлагает услуги по разработке Технической документации.

Для данного сайта настроена реклама (вроде как специалисты говорят, что настроена не плохо).

НО: По факту с момента существования сайта, нет ни одного запроса. Кликов\заходов много, а толку нет! 

6 лет назад
antoxa22081987
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
yakovlev_net
Олег 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$160
10 дней
Все сделано профессионально и в срок. В дальнейшем продолжу сотрудничество.
Спасибо за интересный проект. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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