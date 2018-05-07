Задача есть готовая верстка , есть установленный движок на модекс (Mod Revolution) - нужно соединить верстку с движком -установить тексты с фото Нужен программист с опытом работы с этим движком.
JavaScript: Разработка DApp приложений для блокчейна Nebulas
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Добрый день, нужно написать DApp приложения для блокчейна Nebulas. Оплата идет за каждое валидное приложение.
Информация что это такое, что читать:
https://incentive.nebulas.io/signup.html?invite=41sbH
https://medium.com/nebulasio/nebulas-incentive-program-demo-11584736178e
https://medium.com/nebulasio/how-to-build-a-dapp-on-nebulas-part-1-da4eaf9399bc
https://medium.com/nebulasio/how-to-build-a-dapp-on-nebulas-part-2-5424789f7417
Обязательные требования:
1) Приложение может нормально работать в сети Nebulas
2) Приложение имеет базовый интерфейс;
3) Приложение обладает основополагающими требованиями рациональности;
4) Не нарушает авторские права
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