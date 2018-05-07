Доработать сайт на modx revo

Всем привет. Есть сделанный и натянутый на 70% сайт на рево.

Надо

1. Доверстать и натянуть 2 страницы

2. Донастроить, убрать мелкие косяки.

Во вложении тех задание. Там есть ссылка на превью и технический домен

По форме оплаты – только БС или постоплата

По бюджету – возможно увеличение