Оптимизировать скорость работы сайта, сейчас очень медленно грузится

Сайт на Opencart 2 еле работает, скорее всего связано с некорректной структурой и огромным числом подрубрик, но могут быть и другие варианты. Пример: https://tools.pingdom.com/#!/TC1Vp/http://shop.moytop.com/modelnye-chekhly-avtolider/ Нужно сделать, чтобы все летало мгновенно как в демо-шаблоне, неважно сколько товаров ...