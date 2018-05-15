Оптимизировать скорость работы сайта, сейчас очень медленно грузится

Веб-программированиеЗавершен7 заявок157 просмотров
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Есть сайт на WP, на главной верхний блок содержит видео, а не статичную картинку. Сейчас сайт грузится очень медленно, нужно выявить причину и исправить

6 лет назад
Liudmila_V
Людмила 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$15
1 день
Алексей выполнил задание полностью и в быстрые сроки. Работать понравилось, будем обращать снова. Еще раз спасибо за проделанную работу!
Оплата в срок и без всяких задержек. Предельно понятное ТЗ, которое расписано по пунктам. Рекомендую Людмилу, как ответственного и порядочного заказчика!