Оптимизировать и максимально ускорить сайт на Opencart 2 чтобы летал

Сайт на Opencart 2 еле работает, скорее всего связано с некорректной структурой и огромным числом подрубрик, но могут быть и другие варианты.

Пример: https://tools.pingdom.com/#!/TC1Vp/http://shop.moytop.com/modelnye-chekhly-avtolider/

Нужно сделать, чтобы все летало мгновенно как в демо-шаблоне, неважно сколько товаров и категорий.

Нагрузки на сайт никакой нет вообще. От хостинга почти не зависит: тестировал на виртуальном и на VPS - везде тупит при большом количестве товаров, категорий и страниц.

Модули кеширования не интересуют, хочу чтобы сам магазин по себе быстро отрабатывал, как дефолтный магазин на Opencart.

Я продвигал несколько магазинов на Opencart - они все работали мегашустро с любым количеством товаров даже на самом дешевом виртуальном хостинге при нулевой посещаемости. Так что где-то в данном шаблоне есть конкретные недоработки.

На дефолтном шаблоне без всяких внутренних кэшей и т.п. - все визуально летает http://sv.moytop.com/index.php?route=product/category&path=9078

Я не успеваю тыкнуть - уже все загрузилось ))

А на этом шаблоне http://shop.moytop.com/modelnye-chekhly-avtolider/ - тыкаешь и ждешь минуту.

А если еще внутренний кеш очистить (там хранятся все меню, настройки и т.п. для ускорения работы) - то и не дождешься загрузки вообще..

Также можете посмотреть видео, я более детально описываю проблему, чтобы вам тоже было понятно, что мне нужно: https://avtoshtuchki24.ru/tupit-site.mp4. Но я думаю, задача понятна: дефолтный шаблон летает, а этот тупит.

Нужно найти причину и устранить без потери функциональности (ну или с минимальными потерями).

От вас примерная цена + сроки работ.

Оплата по факту Яндекс или Вебмани.

Делать надо будет на тестовом домене (своем или моем), потом детально сообщить где и что меняли (конкретные правки кода, запросы в sql и т.п.), чтобы я мог сам выгрузить все изменения на основном сайте.