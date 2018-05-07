Добрый день. В категории магазина показываются по 5 товаров. Следующие 5 покажутся при нажатии на кнопку ("Показать следующие 5"), НО если заданы параметры фильтрации, например, То следующие товары не будут соответствовать заданным условиям. То-есть как-то неправильно ...
Оптимизировать и максимально ускорить сайт на Opencart 2 чтобы летал
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на Opencart 2 еле работает, скорее всего связано с некорректной структурой и огромным числом подрубрик, но могут быть и другие варианты.
Пример: https://tools.pingdom.com/#!/TC1Vp/http://shop.moytop.com/modelnye-chekhly-avtolider/
Нужно сделать, чтобы все летало мгновенно как в демо-шаблоне, неважно сколько товаров и категорий.
Нагрузки на сайт никакой нет вообще. От хостинга почти не зависит: тестировал на виртуальном и на VPS - везде тупит при большом количестве товаров, категорий и страниц.
Модули кеширования не интересуют, хочу чтобы сам магазин по себе быстро отрабатывал, как дефолтный магазин на Opencart.
Я продвигал несколько магазинов на Opencart - они все работали мегашустро с любым количеством товаров даже на самом дешевом виртуальном хостинге при нулевой посещаемости. Так что где-то в данном шаблоне есть конкретные недоработки.
На дефолтном шаблоне без всяких внутренних кэшей и т.п. - все визуально летает http://sv.moytop.com/index.php?route=product/category&path=9078
Я не успеваю тыкнуть - уже все загрузилось ))
А на этом шаблоне http://shop.moytop.com/modelnye-chekhly-avtolider/ - тыкаешь и ждешь минуту.
А если еще внутренний кеш очистить (там хранятся все меню, настройки и т.п. для ускорения работы) - то и не дождешься загрузки вообще..
Также можете посмотреть видео, я более детально описываю проблему, чтобы вам тоже было понятно, что мне нужно: https://avtoshtuchki24.ru/tupit-site.mp4. Но я думаю, задача понятна: дефолтный шаблон летает, а этот тупит.
Нужно найти причину и устранить без потери функциональности (ну или с минимальными потерями).
От вас примерная цена + сроки работ.
Оплата по факту Яндекс или Вебмани.
Делать надо будет на тестовом домене (своем или моем), потом детально сообщить где и что меняли (конкретные правки кода, запросы в sql и т.п.), чтобы я мог сам выгрузить все изменения на основном сайте.
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