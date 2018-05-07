Доработать интеграцию с Zadarma

Нужно создать скриншот страницы http://phantomjs.org так чтобы можно было указать 1) урл страницы 2) прокси сервер ip:port если второй параметр не задан, то прокси не использовать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интеграция отдела продаж в АмоCRM и Zadarma.
Интеграция настроена таким образом, что все входящие попадают на ответственного менеджера. Проблема в том, что клиенты могут звонить в другие отделы, на другие сценарии входящих звонков. Но так как они заведены в Амо, они попадают ответственного продажника. Нужно чтобы переадресация срабатывала только в том случае, если звонок поступает на конкретный сценарий.
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