Доработать интеграцию с Zadarma

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Есть интеграция отдела продаж в АмоCRM и Zadarma.  

Интеграция настроена таким образом, что все входящие попадают на ответственного менеджера. Проблема в том, что клиенты могут звонить в другие отделы, на другие сценарии входящих звонков. Но так как они заведены в Амо, они попадают ответственного продажника. Нужно чтобы переадресация срабатывала только в том случае, если звонок поступает на конкретный сценарий. 

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6 лет назад
guest_15256860963116
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад