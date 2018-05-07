Написать скрипт для определения вброса дат на сайте посольства

На сайте литовского посольства в Республике Беларусь (вход на сайт по белорусским айпишникам) ежедневно выбрасывают даты (ссылка на сайт: https://evas2.urm.lt/ru/visit/). Нужен скрипт, который будет оповещать (лучше самостоятельно производить регистрацию) о наличии дат. Есть бесплатный сервис (для примера: https://visadays.azurewebsites.net), но он не своевременно даёт оповещение (задержка в 20-30 секунд). Приоритет: создание скрипта, способного самостоятельно производить регистрацию (отправлять данные на сервер).