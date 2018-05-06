Доработка сайта: invest.lubreg.ru (Modx)

- Восстановить доступ к панели управления сайтом. Стандартные процедуры через e-mail и правку в БД параметра не помогают.

- Создание табличного формата вывода имеющихся на сайте документов (название, номер, дата, скачать). Все документы в таком же формате уже грузятся на сайте, но выводятся в виде блоков.

- Доработки личного кабинета пользователя сайта (заполнение профиля пользователя, данных о проектах, отправка данных на проверку/модерацию и тд)

- Общая помощь в настройке SEO-параметров сайта (ввести ключевые параметры в систему)

- Проверить RSS-ленту сайта

- Проверить ядро и модули CMS на обновления

- Иные работы по договоренности