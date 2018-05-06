Скрипты T-SQL

1. список конечных устройств с ценой розничной/оптовой/себстоимостью, остатком на складе, и сборочным листом - ключ - наименование - описание - розничная цена - оптовая цена - себестоимость - остаток на складе (шт.) - сборочный лист (единственная часть в которой я не уверен. если сложно сделать неограниченной количество компонентов, то давайте ограничимся например 5, тогда это будет выглядеть так:) - ключ компонента 1 из таблицы 4 - кол-во компонента 1 - ключ компонента 2 из таблицы 4 - кол-во компонента 2 ... 2. список устройств которые находятся в производстве - ключ - ключ устройства из таблицы 1 - кол-во устройств - ключ сотрудника ответственненого за производство - общая цена (кол-во * на себестоимость) 3. исторический список произведенных устройств с датой производства и сотрудником ответственным за производство - ключ - ключ устройства из таблицы 1 - кол-во устройств - дата производства - ключ сотрудника ответственненого за производство 4. список компонентов из которых можно составить конечное устройство, с ценой за компонент, остатком на складе - ключ - наименование - закупочная цена - остаток на складе (шт.) 5. список закупок компонентов для таблицы 2 производством, которые ждут подтверждения - ключ - ключ компонента из таблицы 4 - кол-во компонента - ключ сотрудника - общая цена (кол-во * на цену одного компонента) 6. исторический список заказа компонентов - ключ - ключ компонента из таблицы 4 - кол-во компонента - ключ сотрудника - дата заказа 7. список сотрудников - ключ - фамилия - имя - отдел - имейл - телефон 8. список клиентов - ключ - фамилия - имя - компания - имейл - телефон - адрес 9. список покупок клиентов, они могут покупать только конечные устройства - ключ покупки - ключ покупателя - ключ устройства - ключ сотрудника - дата - статус покупки ("готово к оплате", "оплачено»)