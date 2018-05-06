Доработка Shop – Script

Сделать PHP формы и личный кабинет для сайта. Адаптивная вёрстка уже сделана. Сайт будет работать на базе word press c формами отправки e-mail, которые будут сохраняться в базу данных (клиентскую базу), в ответ будет отправляться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать движок интернет магазина Shop-Script.
Ниже предлагаю вашему вниманию новое, переработанное, упрощенное и урезанное
до чертиков ТЗ. Далее я опишу, какие именно требуются доработки, а
более детальная информация отображена в ТЗ, которое я любезно прикрутил к
проекту.
Что нужно сделать:
1. Импорт категорий и товаров из готовой БД (через CSV или SQL)
2. Изменение директории расположения административной панели (правится через конфиг файл)
3. Доработка модуля генерации номера заказа (модуль генерирует рандомно 2 цифры, а надо рандомно генерировать 6 циферок)
4. Массовое изменение стоимости добавленных товаров (через настройки)
5. Достаем из Smarty шаблона готовую форму "подписаться" и делаем ее видимой на странице
6. Закрываем несколько директорий через правило .htaccess + в этом же
файле создаем правило на изменение нескольких адресов интернет магазина
через псевдостатику.
7. Вытаскиваем форму авторизации из раздела "Логин" и переносим ее на главную страницу (реализуется через копи паст)
8. Дорабатываем отображение товаров в корзине покупателя (выводим вместо суммы кол-во добавленных товаров)
9. Вывод харахтеристики в корзину покупателя (реализуется через копи паст)
10. Вывод кол-ва товаров в корзине (реализуется через копи паст)
11. Исправляем кривую псевдостатику при создании категории (Убираем лишний символ)
12. Дорабатываем заголовок страницы (В разделе Категории)
13. Доработка и чистка "мусора" в разделе Оформление заказа
- убираем мусор
- убираем лишние и не используемые поля
- убираем не нужные скрипты
- добавляем маску на телефон
- добавляем копи пастом некоторые другие функции
14. Правим сортировку категорий (в панели покупателя)
15. Вывод и доработка характеристик товара в административной панели покупателя
16. Присвоение характеристики через чек бокс с последующим пересчетом параметров у выбранного товара
17. Реализация выпадающего меню (подбора товара) посредством AJAX. Данный
модуль взаимодействует с модулем Категории и импортирует оттуда все
данные, которые потом используются для подбора товара (пример реализации
в ТЗ)
18. Генерация XML карты для Яндекс. Вебмастер
19. Прикручиваем и дорабатываем модуль Обратный звонок
Более детальное ТЗ с подробным описанием прикреплено к проекту.
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