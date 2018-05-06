Доработка Shop – Script

Необходимо доработать движок интернет магазина Shop-Script.

Ниже предлагаю вашему вниманию новое, переработанное, упрощенное и урезанное

до чертиков ТЗ. Далее я опишу, какие именно требуются доработки, а

более детальная информация отображена в ТЗ, которое я любезно прикрутил к

проекту.

Что нужно сделать:

1. Импорт категорий и товаров из готовой БД (через CSV или SQL)

2. Изменение директории расположения административной панели (правится через конфиг файл)

3. Доработка модуля генерации номера заказа (модуль генерирует рандомно 2 цифры, а надо рандомно генерировать 6 циферок)

4. Массовое изменение стоимости добавленных товаров (через настройки)

5. Достаем из Smarty шаблона готовую форму "подписаться" и делаем ее видимой на странице

6. Закрываем несколько директорий через правило .htaccess + в этом же

файле создаем правило на изменение нескольких адресов интернет магазина

через псевдостатику.

7. Вытаскиваем форму авторизации из раздела "Логин" и переносим ее на главную страницу (реализуется через копи паст)

8. Дорабатываем отображение товаров в корзине покупателя (выводим вместо суммы кол-во добавленных товаров)

9. Вывод харахтеристики в корзину покупателя (реализуется через копи паст)

10. Вывод кол-ва товаров в корзине (реализуется через копи паст)

11. Исправляем кривую псевдостатику при создании категории (Убираем лишний символ)

12. Дорабатываем заголовок страницы (В разделе Категории)

13. Доработка и чистка "мусора" в разделе Оформление заказа

- убираем мусор

- убираем лишние и не используемые поля

- убираем не нужные скрипты

- добавляем маску на телефон

- добавляем копи пастом некоторые другие функции

14. Правим сортировку категорий (в панели покупателя)

15. Вывод и доработка характеристик товара в административной панели покупателя

16. Присвоение характеристики через чек бокс с последующим пересчетом параметров у выбранного товара

17. Реализация выпадающего меню (подбора товара) посредством AJAX. Данный

модуль взаимодействует с модулем Категории и импортирует оттуда все

данные, которые потом используются для подбора товара (пример реализации

в ТЗ)

18. Генерация XML карты для Яндекс. Вебмастер

19. Прикручиваем и дорабатываем модуль Обратный звонок

Более детальное ТЗ с подробным описанием прикреплено к проекту.