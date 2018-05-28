Сайт Wordpress

Веб-программированиеЗавершен5 заявок182 просмотра
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Здравствуйте.

Ищу веб-программиста для создания сайта media-тематики (Video, Music, aBooks, eBooks) в Wordpress.

Сайт должен иметь частичный вид / функционал сайта:

http://kino-teatr.ru/kino/movie/sov/z/

Интерфейс сайта будет на 2х языках: английском и русском, в перспективе и на французском... Т.е. нужен будет межязыковой "переключатель" (ENG / RUS или флаги CANADA / RF).

* "переключатель" между категориями: Video, Music, aBooks, eBooks

* два места под рекламу, например гугловскую (горизонтальный баннер - сверху и вертикальный - справа)

* для каждой категории:

A-Z, А-Я, №

T.e., нажимаю на букву или №, чтобы выводился, в алфавитном порядке, список. Наподобии http://kino-teatr.ru/kino/movie/sov/z/

* Обложка / Постер фильма & сериала (Movie & Serial Cover / Poster);

* Основное название фильма & сериала (Title) (русский интерфейс - kino-teatr; English interface = оригинальное название kino-teatr или IMDb);

* Оригинальное название (Original Title);

* Другое название (Other Title);

* Год (Year);

* Страна (Country);

* Ссылки с деталями/описанием на данный фильм & сериал на сайтах:

a) kino-teatr,

+ Жанр / Genre (содержание на русском);

b) kinopoisk,

+ Жанр / Genre (содержание на русском);

c) imdb

+ Жанр / Genre (содержание на английском)

* Модуль регистрации и входа / выхода на сайт (через e-mail / Facebook)

* Модуль / возможность оставлять Комментарии (Comments) зарегистрированными посетителями сайта

* Модуль оплаты (PayPal, bank transfert):

a) за каждый уникальный комментарий для зарегистрированного посетителя (20 canadian cents),

b) за каждый уникальный "лайк" комментария другого зарегистрированного посетителя (5 canadian cents),

c) за каждый уникальный хронометраж (_ч._мин_сек / _ч._мин_сек) "ключевых", оригинальных, интересных эпизодов фильма & сериала, без комментария (20 canadian cents).

* консоль администратора / владельца сайта.

* Модуль "Статистика" (сколько посетителей за день / неделю / месяц / всего; из какой страны) - видимый лишь для администратора сайта.

* Импорт из / Экспорт в информации с экселевского файла (*.xlsx).

* Возможность редактирования содержания с помощью функционала Wordpress.

Имеем *.xlsx-файл со следующими рубриками: Title, Original Title, Other Title, Year, Country, kino-teatr.ru Movie & Serial link, kinopoisk Movie & Serial link, IMDB Movie & Serial link, kino-teatr Genre, kinopoisk Genre, IMDB Genre...

Сайт должен отображать данную информацию + следующий функционал: Написание отзыва зарегистрированными посетителями, модуль оплаты за это, ... Например, как на сайте: http://irecommend.ru/category/kino

WordPress
6 лет назад
AlexP73
50 летКанада
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
dinamo67
56 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$100
12 дней
Создание сайта находится на стадии завершения. Очень доволен качеством работы и вежливым общением г. Валентина Коробкова. Планирую продолжить сотрудничество! Всем его рекомендую за профессиональные и, не в последнюю очередь, человеческие качества (порядочность, ответственность и пр.).
Александр - идеальный заказчик. Четко и внятно объясниет детали задания, в то же время оставляет пространство для инициативы исполнителя. Всегда на связи. Надеюсь и дальше работать с ним.
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