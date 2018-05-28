Сайт Wordpress

Здравствуйте. Нужно разработать Бота для Телеграм ТЗ отправлю заинтересованным. Писать с опытом работы! Оставьте ссылку на Телеграм и выполненные работы бота
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Здравствуйте.
Ищу веб-программиста для создания сайта media-тематики (Video, Music, aBooks, eBooks) в Wordpress.
Сайт должен иметь частичный вид / функционал сайта:
http://kino-teatr.ru/kino/movie/sov/z/
Интерфейс сайта будет на 2х языках: английском и русском, в перспективе и на французском... Т.е. нужен будет межязыковой "переключатель" (ENG / RUS или флаги CANADA / RF).
* "переключатель" между категориями: Video, Music, aBooks, eBooks
* два места под рекламу, например гугловскую (горизонтальный баннер - сверху и вертикальный - справа)
* для каждой категории:
A-Z, А-Я, №
T.e., нажимаю на букву или №, чтобы выводился, в алфавитном порядке, список. Наподобии http://kino-teatr.ru/kino/movie/sov/z/
* Обложка / Постер фильма & сериала (Movie & Serial Cover / Poster);
* Основное название фильма & сериала (Title) (русский интерфейс - kino-teatr; English interface = оригинальное название kino-teatr или IMDb);
* Оригинальное название (Original Title);
* Другое название (Other Title);
* Год (Year);
* Страна (Country);
* Ссылки с деталями/описанием на данный фильм & сериал на сайтах:
a) kino-teatr,
+ Жанр / Genre (содержание на русском);
b) kinopoisk,
+ Жанр / Genre (содержание на русском);
c) imdb
+ Жанр / Genre (содержание на английском)
* Модуль регистрации и входа / выхода на сайт (через e-mail / Facebook)
* Модуль / возможность оставлять Комментарии (Comments) зарегистрированными посетителями сайта
* Модуль оплаты (PayPal, bank transfert):
a) за каждый уникальный комментарий для зарегистрированного посетителя (20 canadian cents),
b) за каждый уникальный "лайк" комментария другого зарегистрированного посетителя (5 canadian cents),
c) за каждый уникальный хронометраж (_ч._мин_сек / _ч._мин_сек) "ключевых", оригинальных, интересных эпизодов фильма & сериала, без комментария (20 canadian cents).
* консоль администратора / владельца сайта.
* Модуль "Статистика" (сколько посетителей за день / неделю / месяц / всего; из какой страны) - видимый лишь для администратора сайта.
* Импорт из / Экспорт в информации с экселевского файла (*.xlsx).
* Возможность редактирования содержания с помощью функционала Wordpress.
Имеем *.xlsx-файл со следующими рубриками: Title, Original Title, Other Title, Year, Country, kino-teatr.ru Movie & Serial link, kinopoisk Movie & Serial link, IMDB Movie & Serial link, kino-teatr Genre, kinopoisk Genre, IMDB Genre...
Сайт должен отображать данную информацию + следующий функционал: Написание отзыва зарегистрированными посетителями, модуль оплаты за это, ... Например, как на сайте: http://irecommend.ru/category/kino
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